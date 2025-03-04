Российских туристов не напугала лихорадка денге в Юго-Восточной Азии

Российские туристы не отказываются от путешествий в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА), несмотря на сообщения о лихорадке денге. Отказов от туров нет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на страховщиков и туроператоров.

Отмечается, что число заболевших лихорадкой денге среди туристов не превышает обычный для сезона дождей уровень. Зафиксированы единичные обращения отдыхающих по поводу денге.

«Застрахованные туристы обращались с этим диагнозом единично — в январе и феврале на Бали, в Таиланде и во Вьетнаме было по два случая в месяц. При своевременном лечении выздоровление наступает в течение двух-трех дней», — рассказала директор филиала «Евроинс Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

До этого директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что лихорадка денге передается от комаров, заразиться ей от человека невозможно. Вирусолог подчеркнул, что у жителей стран Юго-Восточной Азии болезнь протекает достаточно легко, а вот туристы переносят ее тяжело, могут возникнуть кровотечения, боли в животе и сильнейшая жажда.

По словам Викулова, профилактических средств от денге нет, но важно стараться защищаться от насекомых, особенно от комаров, дома и на улице. При появлении первых симптомов заболевания медик порекомендовал немедленно обратиться к врачу. Он подчеркнул, что инкубационный период составляет от 3 до 15 дней.

Ранее россиянка рассказала, как переболела лихорадкой денге на Бали.