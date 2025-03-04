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Курганский пенсионер просмотрел сообщение от родственника и стал жертвой мошенников

В Кургане пенсионер получил сообщение и лишился денег
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Житель Кургана стал жертвой мошенников, открыв сообщение от родственника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

70-летний пенсионер заметил сообщение от члена семьи и, открыв его, заметил фото незнакомой девушки.

Спустя некоторое время мужчина пошел в магазин, где выяснилось, что у него недостаточно средств на карте. Выяснилось, что на его счете действительно нет денег, а сотрудник банка, в который пострадавший обратился, рассказал о переводе средств на счет одного из маркетплейсов. При этом зайти в личный кабинет мужчины сотрудники площадки не смогли.

Дома мужчина связался с родственником, у которого, как выяснилось в ходе беседы, взломали аккаунт в мессенджере.

«В общей сложности у потерпевшего оказались похищены более 64 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

До этого в Омске 15-летний подросток отдал деньги родителей мошенникам, поверив неизвестному, который представился его учителем. Пострадавший продиктовал «педагогу» код из сообщения. Позже, чтобы «обезопасить» родственников, он от имени отца оформил займы, затем перевел аферистам почти 900 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, как отличить сайт мошенников при онлайн-покупках.

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