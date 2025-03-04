Россиянам рассказали, как отличить сайт мошенников при онлайн-покупках

МВД: только положительные отзывы в онлайн-магазине могут указывать на мошенников

МВД России предупредило, что если в онлайн-магазине исключительно положительные отзывы, то это может говорить о том, что вы имеете дело с мошенниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве посоветовали изучать отзывы не только на самом сайте магазина. Если и в самом интернет-магазине 100% положительных отзывов без критики, вероятно, они подделаны.

«Проверьте отзывы в приложении Яндекс Карты и 2ГИС или на форуме отзывов. Самыми ценными будут средние оценки — если товар кому-то не понравился, его, как минимум, получили», — пояснили в сообщении.

Также в МВД призвали обратить внимание на способы оплаты. Надежные магазины проводят оплату при получении или через безопасные системы. Если с покупателя требуют перевод на карту физического лица, то это может быть мошенничество.

Россиянам также стоит проверять дату регистрации сайта. Если домен создан недавно, это может быть тревожным сигналом. Также продавца можно проверить с помощью поисковых систем, загрузив туда фотографии товаров. Если изображения скопированы с других сайтов, то ресурс ненадежен.

Еще одним признаком мошенничества назвали спешку при оплате и отсутствие возможности самовывоза. Обычные легальные магазины уточняют детали доставки, а мошенники стараются как можно быстрее получить деньги.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от мошенников перед 8 Марта.