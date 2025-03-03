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Омский школьник оформил кредиты на отца и отдал мошенникам почти миллион рублей

В Омске школьник оформил кредиты на отца и отдал деньги мошенникам
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Омске 15-летний подросток поверил в звонок из школы и оформил на отца несколько кредитов. Об этом сообщает областное управление МВД.

Школьнику позвонил якобы учитель, который поинтересовался, участвовал ли он в олимпиаде. Подросток ничего не заподозрил и в разговоре с аферистом продиктовал ему код из СМС-сообщения. Следующий собеседник сообщил мальчику, что вся его семья в опасности – родители попали под уголовное преследование, и в ближайшее время в квартире будет проведен обыск.

Подросток попросил у отца телефон и от его имени оформил несколько займов и перевел деньги звонившим, чтобы «обезопасить» родственников. Родители обратили внимание на странное поведение сына и, проверив банковские приложения, обнаружили, что сын совершил несколько переводов. Общий ущерб составил почти 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что мошенники заставили студентку из Режа приехать в Екатеринбург и отдать им миллион рублей.

Ранее в Саратове школьник отправил семейные сбережения на «безопасный» счет.

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