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Россиянам рассказали, стоит ли заводить ворона в качестве питомца

Pravda.Ru: вороны в качестве домашних питомцев требуют сложного ухода
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Pixabay

Россиянам, которые решат завести ворона в качестве домашнего питомца, важно понимать, что это не простые птицы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

По их словам, они требуют особого внимания и сложного ухода.

«Даже если они могут подражать людям и стать вполне дружелюбными, стоит задуматься, насколько эти птицы подходят для жизни в домашних условиях», — отметили в сообщении.

При этом специалисты добавили, что вороны являются одними из самых умных птиц, которые могут решать головоломки и дарить людям подарки в благодарность за помощь. Помимо этого, они могут выучить человеческие слова и звуки.

Ученые из Тюбингенского университета в Германии до этого установили, что ворон можно обучить считать вслух до четырех. Исследователи провели эксперимент с тремя черными воронами, зная, что эти птицы способны осознавать сложные понятия, такие как числа (включая ноль). Сначала птицам демонстрировали визуальные сигналы на экране, каждый из которых был связан с числом звуков, которые им нужно было издать. Затем ворон знакомили со звуковыми сигналами, каждый из которых соответствовал определенному числу (1, 2, 3 и 4).

Ранее сообщалось, что ученые впервые создали робо-ворона, способного летать.

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