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Россиянам рассказали, чем чревато переедание блинов на Масленицу

Диетолог Королева: переедание блинов нарушает углеводный обмен в организме
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FotosDo/Shutterstock/FOTODOM

На Масленицу россияне традиционно пекут блины, однако важно помнить, что в день нужно съедать не более двух-трех блинов. Это тяжелое блюдо, переедание которым грозит не только набором лишнего веса, но и нарушением углеводного обмена в организме, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Чаще всего блины готовят на пшеничной муке с высоким содержанием глютена, поэтому у людей с его непереносимостью может заболеть живот. И в целом этот продукт имеет скудную питательную ценность, отметила врач.

«Избыток хлебобулочных изделий, включая блины, может негативно сказаться на здоровье человека, особенно если он имеет существенный избыток веса, инсулинорезистентность или сахарный диабет – углеводный обмен однозначно пострадает», — подчеркнула она.

Можно освоить новые рецепты блинов, попробовав заменить пшеничную муку на гречишную, черемуховую, ржаную или льняную. Что касается начинок, то предпочтительно выбирать натуральные продукты, приготовленные собственными руками либо использовать овощные или мясные начинки, добавки из фруктов или кисломолочки. Если у человека нет проблем со здоровьем и углеводным обменом, то он может выбрать любую начинку, главное – не переедать, заключила врач.

Напомним, врач-диетолог Алёна Капустина накануне заявила, что самая вредная начинка для блинов – это сливочное масло и сгущёнка. По её словам, такое сочетание большого количества сахара и насыщенных жиров – это бомба замедленного действия для фигуры и здоровья.

Ранее повар объяснил, как избежать прилипания при приготовлении блинов.

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