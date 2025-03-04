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В посольстве РФ заявили, что в Индонезии нет массовых случаев заражения лихорадкой денге

Посольство РФ: в Индонезии нет массовых случаев заражения лихорадкой денге
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Global Look Press

Массовых случаев заражения в Индонезии лихорадкой денге среди россиян нет. Об этом заявили в посольстве РФ, передает ТАСС.

«Обращения соотечественников в посольство России в Индонезии по данному вопросу носят единичный характер», — заявили в диппредставительстве.

В посольстве РФ уточнили, что на данный момент число зарегистрированных случаев инфицирования не превышает среднестатистических показателей.

Несколько десятков российских туристов подхватили лихорадку денге на Бали. С начала года в Индонезии зарегистрировали уже более шести тысяч случаев заболевания, жертвами которого стали 28 человек. Что известно о вспышке заболевания, как не заболеть и чем лечиться — в материале «Газеты.Ru».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что угроза заразиться лихорадкой денге на Бали и в других регионах остается высокой в любое время года. Болезнь передается от комаров, заразиться от человека невозможно.

Ранее в АТОР опровергли массовое заражение россиян лихорадкой денге во Вьетнаме.

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