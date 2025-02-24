Россиянам объяснили, в каких случаях они имеют право на социальную пенсию

В России с 1 апреля на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Их начисляют жителям, которые являются нетрудоспособными, но не имеют права на получение страховых пенсионных выплат, объяснила профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, д.ю.н. Марина Буянова в беседе с Общественной Службой Новостей.

В числе тех, кто имеет право на социальную пенсию — жители без трудового стажа, который позволил бы им получать страховую пенсию по старости, а также те, кто получают выплаты по инвалидности и по потере кормильца.

«При этом для назначения социальной пенсии по старости требуется страховой стаж не менее 5 лет и возраст на 5 лет больше, чем для назначения пенсии по старости», — отметила юрист.

Что касается размера выплат, то социальные пенсии ниже страховых, поскольку выплачиваются из федерального бюджета. Именно поэтому страховые выплаты по старости проиндексировали на 9,5%, а социальные — на 14,5%, пояснила Буянова. Это поможет улучшить финансовое положение малообеспеченных граждан, заключила она.

Напомним, об индексации социальной пенсии сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, эта мера наряду с ростом выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей.

В Госдуме ранее объяснили, кто получит в апреле повышенную социальную пенсию.