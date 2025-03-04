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Пенсионерка закидала яйцами автомобиль соседа, с которым у нее не было конфликтов

Mash: в Новосибирске женщина закидала яйцами машину, стоявшую под окнами
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Telegram-канал Mash Siberia

Жительница Новосибирска высунулась в окно и закидала машину мужчины яйцами. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел на улице Высоцкого. Как рассказал владелец автомобиля, каких-либо конфликтов с пенсионеркой у него не было.

«Оплатить ремонт пообещал сын хулиганки. Водитель не пойдет в полицию, если тот сдержит обещание», – сообщается в публикации.

По словам соседей, женщина ранее уже вела себя странно. Так, за некоторое время до инцидента она ходила по подъезду с молотком, почему она так поступила, не уточняется.

При этом соседи уже обращались в прокуратуру и Следственный комитет, но пенсионерка продолжает жить в этом доме. Местные жители считают, что женщину необходимо отправить на лечение.

До этого в Приморье рабочий напал на женщину с лопатой после замечания. Заметив, что мужчина мочится в раскопанную траншею, она сделала замечание. В результате рабочий ударил ее инструментом.

Ранее агрессивный россиянин одним ударом сломал студенту нос после замечания в свой адрес.

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