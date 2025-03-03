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Агрессивный россиянин одним ударом сломал студенту нос после замечания в свой адрес

В Омске мужчина ударил студента по лицу после замечания в свой адрес
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Кадр из видео/Telegram-канал «Инцидент Омск»

В Омске словесный конфликт между мужчиной и молодым человеком перерос в открытое столкновение. Инцидент произошел на остановке «улица Малунцева». Один из очевидцев заснял все на камеру, позже видео опубликовал Telegram-канал «Инцидент Омск».

По словам свидетелей, конфликт начался в автобусе, следовавшем по маршруту №323. Мужчина в желтой куртке якобы пил пиво в общественном транспорте и нецензурно выражался. Молодой человек, который стоял рядом, сделал соседу замечание, чем спровоцировал агрессию с его стороны. Мужчина вытащил юношу на улицу, а затем пошел на него с кулаками.

На кадрах молодой человек пытается закрыться от агрессора руками и призывает его к порядку, а тот, недовольный тоном общения с ним, бьет юношу рукой в лицо. В результате молодому человеку потребовалась помощь врачей. Ему диагностировали перелом носа.

Ранее драка водителей автобусов из-за места на остановке в Красноярске попала на видео.

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