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В Приморье рабочий избил женщину лопатой из-за замечания

В Приморье мужчина ударил женщину лопатой из-за замечания в свой адрес

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Depositphotos

В Тернейском районе Приморья женщина сделала замечание рабочему, который справлял нужду в канаву, в ответ мужчина ударил ее лопатой. Об этом сообщает портал VladNews.

Инцидент произошел в селе Максимовка, несколько рабочих копали траншею на улице, один из них мочился в раскопанную канаву. Поведение рабочего не понравилось местной жительнице, женщина сделала ему замечание.

В ответ россиянин начал нецензурно выражаться, схватил лопату и ударил ею сельчанку. По словам пострадавшей, она написала заявление в полицию, но на данный момент это не принесло никаких результатов.

До этого сообщалось, что в Новосибирске агрессивный мужчина набросился с кулаками на женщину с младенцем на руках, которая сделала ему замечание. Причиной вспышки агрессии стала просьба матери не курить возле ребенка. Агрессора скрутили очевидцы, им пришлось удерживать мужчину три часа, пока полиция ехала на вызов.

Ранее студентке наложили 50 швов после того, как незнакомец едва не откусил ей нос в автобусе.

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