В Приморье рабочий избил женщину лопатой из-за замечания

В Тернейском районе Приморья женщина сделала замечание рабочему, который справлял нужду в канаву, в ответ мужчина ударил ее лопатой. Об этом сообщает портал VladNews.

Инцидент произошел в селе Максимовка, несколько рабочих копали траншею на улице, один из них мочился в раскопанную канаву. Поведение рабочего не понравилось местной жительнице, женщина сделала ему замечание.

В ответ россиянин начал нецензурно выражаться, схватил лопату и ударил ею сельчанку. По словам пострадавшей, она написала заявление в полицию, но на данный момент это не принесло никаких результатов.

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