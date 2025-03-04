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Врач рассказала, какие напитки помогут снизить давление

Врач Мухина: гранатовый сок поможет снизить давление
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Freepik.com

Гранатовый сок, в котором содержатся антиоксиданты и витамин C, поможет снизить артериальное давление. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что этот напиток может улучшить внутреннюю оболочку сосудов и регулировать уровень артериального давления. Это сделает сосуды более эластичными и легко расширяющимися, уточнила врач.

«Сок свеклы содержит нитраты, которые способствуют расширению сосудов, и вследствие этого снижается давление. Также в нем много антиоксидантов», — продолжила Мухина.

Кроме того, для нормализации давления можно пить сок черноплодной рябины, в котором присутствуют антоцианы и витамин C. Эксперт уточнила, что для получения пользы хватит одного стакана напитка. При этом она призвала отказаться от этих соков при гиперацидном гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Главный диетолог Депздрава столицы Антонина Стародубова до этого говорила, что темный шоколад с содержанием какао от 75% в ограниченных количествах может помочь нормализовать артериальное давление и липиды крови, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врачи рассказали о самых главных ошибках гипертоников.

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