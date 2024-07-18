Диетолог рассказала о пользе шоколада для здоровья

Темный шоколад с содержанием какао от 75% в ограниченных количествах может помочь нормализовать артериальное давление и липиды крови, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог Депздрава столицы Антонина Стародубова.

По ее словам, этому способствует высокое содержание антиоксидантов и биофлавоноидов в какао-бобах. Кроме того, в них присутствуют фосфор, калий, магний, железо, цинк, провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота, тиамин и рибофлавин.

«Благодаря содержанию кофеина и теобромина обеспечивается и тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности головного мозга. Поэтому небольшой кусочек, 15-20 г, темного шоколада с высоким содержанием какао-бобов действительно можно назвать полезным десертом», — отметила Стародубова.

При покупке шоколада она рекомендует обращать внимание на состав (он должен быть простым и понятным), а также на сроки годности и условия хранения.

Нутрициолог Алина Лычагина до этого говорила, что при выборе шоколада без сахара важно обратить внимание на наличие в его составе какао-бобов, — их должно быть не менее 75%. Также, по ее словам, продукт должен содержать какао-масло.

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