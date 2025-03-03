Врачи рассказали о самых главных ошибках гипертоников

Врач Маршинцева: гипертоникам не стоит слишком часто измерять давление

Одной из самых главных ошибок гипертоников является неправильный прием лекарств. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, многие из пациентов с гипертонической болезнью прекращают принимать назначенные врачом препараты, когда их давление нормализуется, однако это неправильно. Врач уточнила, что лекарства нужно принимать ежедневно, чтобы избежать повторных кризов. При этом препараты важно подбирать только вместе со специалистом, подчеркнула она.

Помимо этого, к ошибкам эксперт отнесла слишком частое измерение давления.

«Не нужно проверять его каждые 15 минут — это вызывает своего рода тревогу, которая всегда приводит к повышению давления. Когда идет подбор терапии, врач предлагает измерять давление три раза в день. При этом если человек плохо себя чувствует и болит голова, то можно проверить показатели дополнительно», — пояснила Маршинцева.

Она также призвала гипертоников не забывать о физической активности. Врач-терапевт Виктор Лишин, в свою очередь, отнес к ошибкам курение и употребление алкоголя, а также чрезмерное потребление соли.

Нутрициолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина до этого рассказала «Газете.Ru», что соленые орехи следует исключить или резко ограничить в своем рационе людям с гипертонической болезнью, заболеваниями почек и суставов, а также склонностью к отекам.

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