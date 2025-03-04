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Россиянам рассказали, как защититься от мошенников перед 8 Марта

IT-эксперт Силаев: перед 8 Марта мошенники пользуются праздничной суетой
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Depositphotos

В преддверии 8 Марта мошенники активизировались, пользуясь этой датой как поводом для реализации своих схем. В том числе они рассылают россиянам, теряющим бдительность на фоне праздничной суеты, фальшивые подарочные сертификаты и предложения различных акций, предупредил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «Цикада» Юрий Силаев.

Эксперт призвал пользователей проверять на ресурсах наличие SSL-сертификата – это цифровой документ, удостоверяющий подлинность веб-сайта и позволяющий использовать зашифрованное соединение. Особенно осторожными нужно быть с сайтами, на которых требуют вводить предоплату, переводить деньги на карту физлица или использовать криптовалюту.

«Настоятельно рекомендуется использовать безопасные платежные системы с защитой покупателя», — подчеркнул Силаев.

Если тот или иной ресурс обещает выгодные условия акции, а тем более с ограниченным временем ее действия, то это сразу должно насторожить, отметил эксперт. По его словам, очень часто мошенники давят на эмоции жертв, стараясь отключить ее критическое мышление. Для этого они часто используют яркие, заманивающие фразы, но важно помнить, что 8 Марта – это не повод проявлять беспечность, подчеркнул специалист.

«Необходимо помнить, что если предложение кажется слишком выгодным, то, скорее всего, это ловушка, — подчеркнул эксперт. — Безопасность финансовых средств и подконтрольность персональных данных важнее любых скидок».

Напомним, эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что перед 8 Марта мошенники чаще ориентируются на мужчин, поскольку они заинтересованы выгодно приобрести подарки. В числе их предложений – заказ цветов и сладких подарков с доставкой на дом, покупка туров на выходные и так далее. Он подчеркнул, что перед покупкой любого товара нужно проверить, что сайт зарегистрирован хотя бы полгода назад, зачастую мошенники создают подделки незадолго до праздников.

Ранее курьер спас московскую пенсионерку от мошенников, которым она хотела отдать сбережения.

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