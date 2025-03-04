Курьер спас московскую пенсионерку от мошенников, которым она хотела отдать сбережения

В Москве сотрудник доставки спас пожилую женщину от потери сбережений из-за мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Инцидент произошел 3 марта, когда курьеру пришел заказ на доставку пакета документов из копировального центра по указанному адресу. Мужчина почувствовал неладное, когда увидел на пороге квартиры пожилую женщину.

Выяснилось, что пенсионерка дожидалась «инкассатора из банка», который якобы должен был помочь ей защитить сбережения. Бдительный курьер объяснил пожилой женщине, что ее обманывают, и она не должна никому передавать деньги. Так сотрудник доставки помог москвичке сохранить 270 тысяч рублей.

До этого в Петербурге проститутка обманула пенсионера на 2 млн рублей, пожаловавшись на тяжелую жизнь. Мужчина пожалел девушку и сам отдал ей средства.

Ранее житель Саратова перевел аферистам 370 тыс. рублей.