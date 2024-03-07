Россиян предупредили, какие схемы будут использовать мошенники перед 8 Марта

В преддверии праздников мошенники активизируются. Их цель — охватить как можно больше людей разных полов и возрастов, чтобы получить выгоду. О самых популярных схемах мошенников перед праздниками «Газете.Ru» рассказал Виталий Фомин, эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

«Известно о случаях применения контекстной рекламы для продвижения фишинговых страниц. На практике это выглядит так: пользователь видит в интернете объявление, которое соответствует его интересам, поэтому с большей вероятностью переходит по нему для покупки товара. Однако сайт, который он открывает, на самом деле разработан мошенниками для кражи денег или личных данных. Сама по себе контекстная реклама не опасна, но злоумышленники могут использовать ее как инструмент для обмана», — объяснил он.

По словам эксперта, если говорить о 8 Марта, очевидно, что мошенники чаще ориентируются на мужчин, поскольку они заинтересованы выгодно приобрести подарки.

«Следовательно, заказ цветов и сладких подарков с доставкой на дом — наиболее популярное направление в предпраздничный период. Далее может следовать покупка туров на выходные (возможен вариант, когда мошенники располагают данными о предпочтениях пользователя и демонстрируют ему соответствующую рекламу). Узнать о вкусах человека подготовленному злоумышленнику не составит труда, существует масса вариантов: установка вирусов на телефон, сбор данных из открытых источников и купленных в даркнете баз», — рассказал специалист.

Что касается новых схем мошенничества, то все они предназначены для получения от человека информации о банковских картах и счетах.

«Думаю, что злоумышленники будут чаще использовать искусственный интеллект: в прошлом году количество схем с его применением серьезно выросло, что подтверждается финансовыми потерями граждан», — добавил Фомин.

«Чтобы избежать мошенничества, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности. Перед покупкой стоит проверить, что сайт зарегистрирован хотя бы полгода назад, зачастую мошенники создают подделки незадолго до праздников. Если сайту всего две недели или даже меньше, это должно вызвать подозрение. Важно убедиться, что на сайте применяется защищенный протокол HTTPS. Эта последовательность должна быть указана в адресной строке. Если используется незащищенный протокол HTTP (без S), оплачивать что-либо на таком сайте небезопасно. Стоит также проверить сайт на сходство с онлайн-магазинами интересующих товаров. Мошенники могут скопировать дизайн страницы путем переноса фронтенд-наполнения из кода страницы в браузере. Однако адрес скопированного сайта будет отличаться от оригинала хотя бы на один символ», — подчеркнула ИБ-эксперт.

Чтобы защититься от манипуляций мошенников, Фомин рекомендовал проанализировать рыночную стоимость интересующего товара. Маржинальность многих товаров сейчас невысока, поэтому странно, если продавец готов уступить вещь по цене сильно ниже рынка.

«Что касается контекстной рекламы в целом, она не должна побуждать ввести данные, которые не связаны с покупкой (конфиденциальную информацию). При звонке с сайта необходимо трезво оценивать ситуацию и критически относиться к предоставлению личных данных. Ни в коем случае не стоит сообщать реквизиты банковской карты по телефону. Если на странице с товаром установлен счетчик, сообщающий, что акционная цена якобы закончится через 30 минут, следует отказаться от подобной покупки», — резюмировал он.

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