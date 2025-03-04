В Приморье за сутки зафиксированы природные пожары на 443 га

Природные пожары на 443 га зафиксированы за сутки в Приморье, почти все потушены

В Приморском крае за последние сутки было зафиксировано 16 природных пожаров, охвативших 443 гектара. По данным правительства региона, на данный момент ликвидировано 15 очагов возгорания, остается один активный пожар площадью 30 гектаров в районе Голубовки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.

Отмечается, что на землях лесного фонда зарегистрировано четыре пожара общей площадью 122 гектара, еще тушат возгорание в Голубовке на площади 30 гектаров. На землях иных категорий полыхали 12 пожаров на площади 321 гектар, все потушены. На землях министерства обороны РФ очагов за последние сутки не зарегистрировано.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 16 пожаров общей площадью 443 гектара, ликвидировано 15», — говорится в сообщении.

Природные пожары в Приморском крае начали распространяться 2 марта, из-за чего водителям приходится пробиваться сквозь пламя по дорогам.

Ранее жители Приморья рассказали о сильном задымлении из-за природных пожаров.