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«Огонь близко к жилым домам»: жители Приморья — о природных пожарах

Жители Приморья рассказали о сильном задымлении из-за природных пожаров

Природные пожары, охватившие некоторые районы Приморья, находились неподалеку от жилых домов. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Мария, отметив, что воздух был сильно задымлен.

«У нас в поселке Заводском уже все потушили, огонь очень близко был с жилыми частными домами, расположенными на пустыре. Со стороны все дома стоят на месте, задымление было очень сильным», — сказала она.

Приморец Артем уточнил, что «самый сильный пал был в долине реки Артемовка, от села Многоудобное до села Штыково».

Жительница города Артем Олеся в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что подобные пожары случаются каждый год, а случаев перекидывания огня на жилые дома пока не зафиксировано.

«Каждый день идет пал травы в разных районах. В нашем населенном пункте (город Артем) реакция служб хорошая, случаев перекидывания огня на строения не слышала. В основном горят поля. Дышать не тяжело, каждый год [такое происходит]», — уточнила она.

Накануне в девяти округах и районах Приморского края был введен режим регионального реагирования, а в Находке объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, охвативших регион.

2 марта в региональном правительстве заявили, что за сутки было зарегистрировано 16 пожаров, из которых восемь остаются действующими. По словам словам губернатора, обстановку усложняет усиливающийся ветер.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар на складе с пластиковой продукцией.

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