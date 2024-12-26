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Названа страна, в которой запретили приглашать гадалок и астрологов в СМИ

В Египте запретили приглашать экстрасенсов на гостелеканалы и радио
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Государственным телеканалам, радиостанциям и сайтам в Египте запретили приглашать гадалок и астрологов. Об этом сообщила египетская национальная организация телерадиовещания.

«Глава национальной организации Ахмед аль-Муслимани издал директиву для всех каналов, радиостанций и сайтов организации о запрете принимать астрологов и гадалок», — говорится в сообщении.

По данным организации, был озвучен призыв прогнозировать будущее региона и мира научным мышлением и путем обращения к экспертам, академикам и в целом интеллектуалам. Аль-Муслимани подчеркнул, что долг средств массовой информации заключается в борьбе с невежеством, а также в прославлении науки и укреплении логики.

12 ноября в Госдуме призвали запретить гадать на Таро за денежное вознаграждение. Автор соответствующего законопроекта депутат Андрей Свинцов заявил, что тарологи, которые зарабатывают на гаданиях, — занимаются мошенничеством. Проект подразумевает полный запрет рекламы услуг тарологов. Парламентарий считает, что предсказания будущего с помощью карт — это вымысел, который противоречит семейным ценностям. Эксперт по деловой эзотерике, руководитель Таро-клуба Александр Гулый в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что этот запрет может привести к обратному эффекту.

Ранее стало известно, что четверть россиян верят в астропрогнозы и расклады Таро.

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