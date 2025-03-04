Срок следствия по делу бывшего замминистра энергетики РФ продлили до 13 марта

Срок предварительного следствия по уголовному делу бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского продлили до 13 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Экс-замминистра энергетики задержали 24 октября 2024 года в Москве. Telegram-канал SHOT писал, что дело Яновского связано с хищением бюджетных денег во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. В период с 2018 по 2023 год в регионе должны были избавиться от неперспективных и убыточных шахт и разрезов, для выполнения работ заключили государственные контракты. Однако задачи выполнили лишь частично, при этом с нарушениями, что привело к ухудшению экологии.

По версии следствия, ответственные за ликвидацию лица расхищали бюджетные деньги — пропало более 76 млн рублей. Яновский мог быть знаком с мошеннической схемой, поскольку в то время он занимал должность замминистра энергетики.

В декабре Никулинский суд Москвы продлил срок ареста Яновского до 13 марта.

Ранее в Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева.