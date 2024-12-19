Бывшему замминистра энергетики России продлили арест

Никулинский суд Москвы продлил до 13 марта срок ареста бывшему заместителю министра энергетики России Анатолию Яновскому, который проходит фигурантом дела о мошенничестве с ущербом более 175 млн рублей. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Кожура.

Суд также продлил срок содержания под стражей двум другим фигурантам этого дела: главе кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» Асельдиру Раджабову и замдиректора ФГБУ «ГУРШ» Наталье Коневой. Замминистра энергетики Сергей Мочальников, который является еще одним фигурантом, оставался под домашним арестом.

Как рассказал защитник, 13 декабря Яновский был перемещен в медсанчасть СИЗО «Матросская тишина», поскольку его состояние здоровья ухудшилось из-за проблем с сердцем.

Экс-замминистра энергетики задержали 24 октября в Москве. Telegram-канал SHOT писал, что дело Яновского связано с хищением бюджетных денег во время ликвидации угольных шахт в Кузбассе. В период с 2018 по 2023 год в регионе должны были избавиться от неперспективных и убыточных шахт и разрезов, для выполнения работ заключили государственные контракты. Однако задачи выполнили лишь частично, при этом с нарушениями, что привело к ухудшению экологии.

По версии следствия, ответственные за ликвидацию лица расхищали бюджетные деньги — пропало более 76 млн рублей. Яновский мог быть знаком с мошеннической схемой, поскольку в то время он занимал должность замминистра энергетики.

Ранее суд арестовал организатора хищения имущественных комплексов Минобороны РФ.