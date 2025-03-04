Проститутка обманула пенсионера на 2 млн рублей, пожаловавшись на тяжелую жизнь

В Петербурге проститутка пожаловалась пожилому клиенту на тяжелую жизнь и украла у него почти 2 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел, когда пожилой любитель продажной любви пригласил домой для уединения девушку с пониженной социальной ответственностью. После оказания услуг она стала жаловаться клиенту на тяжелую жизнь и сообщила, что ей нечем платить за квартиру, а также у нее болеет ребенок. Пенсионер пожалел проститутку и передал ей под расписку 1,5 млн рублей. Согласно договоренности, та должна была в течение пяти лет постепенно возвращать эту сумму.

Через несколько дней девушка позвонила клиенту и попросила у него в долг еще 250 тысяч рублей, и пенсионер согласился, передав ей даже больше запрашиваемой суммы. Однако после этого мужчина заподозрил, что что-то не так, и понял, что проститутка не планирует возвращать ему деньги.

Ранее российский школьник хотел вызвать проститутку и поплатился.