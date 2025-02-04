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В Саратове мужчину обманули на 370 тыс. рублей из-за «сломанного» сайта с проститутками

Житель Саратова перевел аферистам 370 тыс. рублей при заказе интим-услуг
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Shutterstock

В Саратовской области мужчина отдал мошенникам более 370 тыс. рублей после попытки заказать интим-услуги в интернете. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на городское управление МВД.

По данным ведомства, жертвой аферистов стал 29-летний житель поселка Солнечный, который перешел на сайт с объявлениями от проституток.

«Ему позвонил незнакомец, который заявил, что саратовец неумелыми действиями «сломал сайт», и потребовал компенсацию, в противном случае агрессор пообещал ему проблемы. Горожанин испугался угроз и перевел на номер телефона собеседника 373,8 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Через некоторое время мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В январе сообщалось, что в Саранске 16-летний подросток решил заказать проститутку, но попался мошенникам и лишился сбережений. Он рассказал, что искал в интернете различные игры, и на одном из сайтов наткнулся на предложение об услугах женщин с пониженной социальной ответственностью. Он написал «администратору», который сообщил, что встреча с проституткой произойдет лишь после перечисления предоплаты в 5 тыс. рублей. Затем аферист под различными предлогами убедил его снова и снова переводить средства, суммарно подросток отправил мошенникам 40 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Бурятии женщина-инвестор помогла мошенникам выманить у семьи более 4 млн рублей.

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