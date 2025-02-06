Двух американских журналистов заочно арестовали за поездку в Курскую область

Журналистов из США Дисс и Янга арестовали за поездку в Курскую область

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал журналистов телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс за незаконную поездку в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов региона.

«Следуя с территории Украины, с иными неустановленными лицами, они въехали в Российскую Федерацию с целью съемки репортажа о вторжении 6 августа 2024 года вооруженных формирований Украины в Суджанский район Курской области», — говорится в сообщении.

Репортеров также объявили в международный розыск.

В конце августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что правоохранительные органы России дадут ответ на незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область. По ее словам, в нарушении закона были замечены репортеры из Испании, Франции, Бельгии, а также Италии и США.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атаки в Курской области.