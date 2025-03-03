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На чиновников из ХМАО, не установивших в доме участника СВО пандус, завели уголовное дело

На чиновников Сургута завели дело из-за отсутствия пандуса в доме участника СВО
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Shutterstock

В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении местных чиновников, которые были ответственны за установку пандуса в многоквартирном жилом доме, где живет участник СВО, имеющий проблемы с мобильностью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, в феврале 2025 года в ходе мониторинга социальных медиа нашли публикацию о том, что в Сургуте участник СВО вынужден сталкиваться с трудностями в собственном доме из-за отсутствия обещанного пандуса в подъезде. Мужчине приходилось ползти по лестнице до квартиры, подтягивая тяжелое инвалидное кресло.

«По результатам процессуальной проверки, проведенной по данному сообщению, следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — написали в СК.

Мужчина рассказывал, что он и его родители неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой создать условия для маломобильного участника СВО, но пока не могли добиться результата.

Ранее Путин увеличил до 4 млн рублей размер выплаты участникам СВО, ставшим инвалидами.

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