Участник СВО из Югры вынужден подниматься в подъезд ползком из-за отсутствия пандуса

В Сургуте ветеран СВО вынужден ползком добираться до дома из-за отсутствия в подъезде пандуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Не жди хорошие новости».

По информации канала, Артем Глебов служил в батальоне «Сумрак» и потерял ногу в результате боевых действий. После тяжелого ранения мужчину оперировали несколько десятков раз.

По возвращении домой, мужчина и его родители, с которыми он проживает, неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой создать условия для маломобильного участника СВО, но пока не добились результата.

До этого в Солнечногорском городском округе Подмосковья таксист выбросил из машины пассажира с инвалидностью, который оказался участником СВО. По словам мужчины, он поругался с водителем и тот выбросил его на проезжую часть.

Ранее Путин увеличил до 4 млн рублей размер выплаты участникам СВО, ставшим инвалидами.