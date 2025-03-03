В Тамбовской области украли 186 млн рублей, выделенных на ремонт концертного зала

СК возбудил дело из-за хищения ₽186 млн из бюджета в Тамбовской области

В Тамбовской области похитили 186 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию концертного зала. Как сообщает ТАСС, Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта по объекту строительства «Реконструкция здания «Концертный зал» (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — указано в сообщении.

По версии следствия, региональное министерство градостроительства и архитектуры заключило контракт с подрядчиком, который получил деньги, но работы, указанные в договоре, не выполнил, а средства потратил на другие цели.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов «в организации функционирования сферы здравоохранения».

Ранее в Тамбовской области снаряд залетел в «Пятерочку» во время ночной атаки БПЛА.