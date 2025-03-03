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Главу тамбовского минздрава отстранили от работы за просчеты

Первышов: глава тамбовского минздрава Юнькова отстранена из-за просчетов
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Министерство здравоохранения Тамбовской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов «в организации функционирования сферы здравоохранения». Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Первышов отметил, что тамбовчане жалуются на качество медицинского обслуживания. По его словам, зафиксированы системные проблемы внутри министерства здравоохранения, в том числе при работе с главными врачами.

Также остается острым вопрос с предоставлением лекарств льготникам, добавил Первышов.

Накануне сообщалось, что в России предложили открыто публиковать данные об образовании врачей, чтобы бороться с мошенниками, выдающими себя за медработников по поддельным дипломам. Соответствующее обращение в министерство здравоохранения РФ подала компания «Про докторов».

Ранее в Госдуме рассказали, какие сложные операции доступны россиянам бесплатно.

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