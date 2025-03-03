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Китай впервые после COVID запустил пассажирский поезд из Пекина в Москву

РЖД: КНР запустила тестовый после COVID пассажирский поезд Пекин — Москва
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Shutterstock/Malbert

«Китайские железные дороги» (КЖД) впервые после пандемии COVID запустили по сети РЖД пассажирский поезд ПекинУлан-БаторМосква. Об этом сообщили РИА Новости в РЖД.

По словам представителей российской транспортной компании, тестовый состав собрали из вагонов производства КНР, которые до этого не ходили в России. Поезд состоит из 12 вагонов: шесть купе, два СВ, один штабной вагон, один багажный и два вагона-электростанции.

После тестирования будет принято решение об эксплуатации этого поезда на российской инфраструктуре и курсировании на регулярной основе.

До этого РЖД с 19 января увеличили количество предоставляемых мест в поездах, курсирующих в сообщении с Курской областью. Инициатором увеличения количества мест выступил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи с начальником МЖД — филиала ОАО «РЖД» Павлом Ивановым.

Ранее в РЖД заявили о большом количестве неиспользуемых вагонов.

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