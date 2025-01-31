В РЖД заявили о большом количестве неиспользуемых вагонов

Более 400 тыс. неиспользуемых вагонов создают заторы на железной дороге, что снижает среднюю скорость движения поездов по всей сети Российских железных дорог (РЖД). Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на сообщение РЖД.

«Постоянное наращивание парка вагонов привело к тому, что мы имеем 1,382 млн вагонов, находящихся на путях общего пользования», — сообщил заместитель генерального директора РЖД и начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

При этом данные профильного Института экономики и развития железнодорожного транспорта свидетельствуют о том, что для нынешнего объема грузов необходим парк в 970 тыс. вагонов. Таким образом, около 400 тыс. вагонов оказываются лишними и тормозят среднюю скорость движения поездов — в 2024 году она упала до 35,7 км/ч по сравнению с с 37,6 км/ч в 2023 году.

Кроме того, растут издержки при транспортировке грузов из-за того, что значительная часть поездов следует порожними, иногда навстречу загруженным составам. Также проблемой является нехватка локомотивов и разница в производстве новых, инновационных вагонов и выбытием старых — не менее 50 тыс. штук в год.

В РЖД заявили, что этот вопрос будет решаться через перевод неиспользуемых вагонов в места приписки — это будет ответственностью операторов и собственников вагонов.

До этого совет директоров Российских железных дорог (РЖД) утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год, которая будет профинансирована на сумму 890,9 миллиарда рублей.

Большая часть финансирования будет использована для обновления инфраструктуры.

Ранее первому российскому высокоскоростному поезду выбрали название.