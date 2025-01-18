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РЖД увеличивает число мест в поездах, курсирующих между Москвой и Курском

РЖД увеличивает число доступных мест в поездах в сообщении с Курской областью
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Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) с 19 января увеличит количество предоставляемых мест в поездах, курсирующих в сообщении с Курской областью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Инициатором увеличения количества мест выступил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе рабочей встречи с начальником МЖД — филиала ОАО «РЖД» Павлом Ивановым.

В целях оптимизации пассажиропотока на маршруте »КурскМосква – Курск» МЖД, в сотрудничестве с АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) и дирекцией скоростного сообщения, реализовала комплекс мер по увеличению вместимости поезда № 142/141 (98/97). Данное решение предусматривает изменение состава поезда в зависимости от дня недели. Так, по четвергам и воскресеньям из Курска, а по понедельникам и пятницам из Москвы, в состав поезда будут включаться дополнительные вагоны, доведя общее их количество до 18.

Это увеличение обеспечено за счет добавления двух купейных и двух плацкартных вагонов, что позволит перевозить дополнительно 180 пассажиров. В дни с меньшей пассажирской нагрузкой состав поезда будет корректироваться оперативно, по мере необходимости.

Кроме того, с 24 января в состав этого поезда будет добавлен второй вагон категории «СВ». Таким образом, максимальное количество вагонов в поезде достигнет 19.

Осенью сообщалось, что действие измененной схемы движения поездов, следующих по территории Курской области, продлили в связи с атакой украинских войск на регион. Это касается поездов АдлерКалининград, Москва — Курск, Санкт-ПетербургБелгород.

Ранее загрузка РЖД снизилась на 4,1%.

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