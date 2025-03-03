На Украине завели дело против Григория Лепса

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому певцу Григорию Лепсу. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ пояснили, что Лепс поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Также Лепс обещал платить российским военным по 1 млн рублей за каждый уничтоженный украинский танк и неоднократно передавал гуманитарную помощь российским войскам в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания.

До этого СБУ заочно приговорила народного артиста России, депутата Государственной думы Дмитрия Певцова к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. СБУ утверждает, что актер «неоднократно распространял антиукраинские нарративы» и «призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины».

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