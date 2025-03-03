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Гросси высказался о маршруте последней ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС по территории РФ

Гросси: маршрут последней ротации на ЗАЭС обусловлен безопасностью
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РИА Новости

Маршрут для последней ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) через территорию РФ обусловлен безопасностью. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Единственное, что привело нас к этому исключительному случаю — провести ротацию таким образом, — это то, что я несу ответственность за безопасность своих сотрудников», — сказал он.

1 марта на ЗАЭС с третьей попытки удалось провести ротацию миссии МАГАТЭ. Она должна была состояться еще месяц назад, но дважды ее пришлось откладывать из-за «провокаций ВСУ». В итоге благодаря «напряженным консультациям» в Москве, содействию военных Минобороны РФ и Росгвардии удалось обеспечить безопасность для замены экспертов. Впервые маршрут ротации проходил по российской территории.

Главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров высказал мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по сути признало суверенитет России над ЗАЭС, когда организовало ротацию своей миссии через территорию РФ.

Ранее МИД Украины осудил ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию России.

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