Москвичам рассказали, когда в городе не останется снега

Синоптик Позднякова: снега в Москве не останется к 8 марта

Снег в Москве полностью растает к субботе, 8 марта, этому будут способствовать положительная температура воздуха и дождь. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

К концу рабочей недели дневные температуры будут достигать +6…+7°C, что обычно характерно для конца марта. При этом погода будет облачной, ночью возможен мокрый снег, днем — дождь.

«С 2 по 7 марта в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков, то есть порядка 13 мм», — сказала Позднякова.

При этом, согласно климатическим нормам, снег в столице должен сходить примерно в начале апреля.

Специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в Москве ожидают потепления до +8°C во вторую неделю марта. По словам Ильина, в неделю с 3 по 9 марта в Москве не будет морозов крепче -8...-7 °С. Синоптик сообщил, что к 8-9 марта температура в столице поднимется до +3...+8 °С, при этом высока вероятность высоких температур и 7 марта. При этом Ильин отметил вероятность осадков в первую половину предстоящей недели в виде мокрого снега.

Ранее синоптик рассказал москвичам, когда лучше менять зимнюю резину на летнюю.