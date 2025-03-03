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«Семейный день»: в Госдуме объяснили цель запрета на торговлю спиртным в выходной

Депутат Свинцов: в воскресенье нужно воспитывать детей, а не пить алкоголь
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Shutterstock

Предложение запретить в России продажу алкогольных напитков по воскресеньям продиктовано тем, что в последние четыре года в стране растет потребление спиртного. Введение такой меры позволит снизить этот показатель, а также переключить внимание жителей на воспитание детей и саморазвитие, а не на распитие крепких напитков, заявил в беседе с 360.ru автор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Вместо того чтобы заниматься спортом или самообразованием, люди пристрастились к алкоголю», — заявил Свинцов, назвав в числе прочих причин такой ситуации период пандемии.

По мнению депутата, введение запрета на алкоголь по воскресеньям пойдет на пользу жителям. Они смогут идти на работу в понедельник утром без похмелья и головной боли, а сам выходной посвятить семье, домашним делам, детям, спорту. Воскресенье он назвал лучшим днем для системной борьбы с алкоголизацией населения.

«Воскресенье — это день семьи и счастья, как я его называю, это действительно тот день, когда абсолютно трезвыми глазами можно посмотреть на собственный быт, в каких условиях ты живешь», — заявил Свинцов.

Принятие законопроекта позитивно скажется на рождаемости, так как люди отвлекутся от посиделок и тусовок с собутыльниками и будут больше времени проводить с любимым человеком, считает парламентарий. Он также напомнил о мерах по снижению потребления спиртного, которые принимаются в разных регионах страны, подчеркнув, что работа ведется, но недостаточно быстро – нужно действовать активнее.

Алкоголь – это яд, и именно так к нему должны относиться россияне, позволяя себе выпивать иногда «по чуть-чуть» — в этом случае население будет здоровым, заключил депутат.

Напомним, Свинцов призвал внести изменения в закон о государственном контроле за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Согласно его инициативе, следует добавить к пункту о запрете продажи спиртного с 23 часов до 8 часов весь воскресный день.

Ранее в российском регионе запретили розничную продажу алкоголя в расположенных в домах магазинах и барах.

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