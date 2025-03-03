Нарколог поддержал идею запретить торговлю алкоголем по воскресеньям

В России испортилась статистика по количеству потребления алкоголя после карантина во время пандемии коронавируса. Сегодня спиртное жители пьют иногда целыми семьями, на фоне чего растет число преступлений, отметил психиатр-нарколог Василий Шуров. Он поддержал инициативу депутатов Госдумы ввести запрет на торговлю алкоголем по воскресеньям.

«Многие стали вовлекаться в это в силу того, что находились долго в замкнутом пространстве с семьей. Там возросло все – и домашнее насилие, и алкоголизация. Появилось даже такое понятие, как употребление алкоголя всей семьей», — рассказал Шуров в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что наравне с ростом потребления спиртного растет и количество правонарушений — более 50% насильственных преступлений люди совершают в нетрезвом виде. На этом фоне запрет алкоголя в выходные будет полезен, так как в эти дни люди должны стремиться проводить время с семьей, а не выпить и сбежать, пояснил Шуров.

«Я полностью поддерживаю инициативу о запрете продажи алкоголя в воскресенье. Хорошо, что и регионы уже взялись за это», — заключил нарколог.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Свинцов направил на рассмотрение законопроект о введении запрета на продажу алкоголя в воскресенье. По его мнению, такая мера, в числе прочего, позитивно скажется на рождаемости, так как люди отвлекутся от посиделок и тусовок с собутыльниками и будут больше времени проводить с любимым человеком.

Ранее в России определили самый популярный алкогольный напиток.