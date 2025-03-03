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Опоздавшие на рейс пассажиры плеснули в лицо сотруднику кофе, пытаясь попасть в самолет

Пара атаковала сотрудников аэропорта в США, пытаясь успеть на свой рейс

В США опоздавшие на рейс пассажиры напали на персонал в аэропорту, сообщает CBS News Miami.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 марта, в международном аэропорту Майами. Рафаэль Сейрафе-Новаес и Беатрис Рапопорт де Кампос Майя опоздали на свой рейс в Канкун и вступили в противостояние с сотрудниками аэропорта. Они напали на персонал и даже плеснули кофе в лицо одному из сотрудников.

Мужчине и женщине не удалось прорваться в самолет, их задержали. Сейрафе-Новаесу предъявили обвинения в сопротивлении полиции без применения насилия и незаконном проникновении на территорию. Майя обвиняется в двух случаях нанесения побоев и незаконном проникновении на территорию.

В авиакомпании American Airlines заявили, что не приемлют подобные акты насилия и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

Ранее в аэропорту Толмачево двое опоздавших на рейс пассажиров выбили дверь терминала.

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