В Германии автомобиль въехал в толпу людей, есть погибший

Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в немецком Маннхайме

Автомобиль въехал в толпу в германском Маннхайме. Об этом пишет портал Mannheim24.

Инцидент случился в районе Парадеплац. Очевидцы рассказали, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, погиб один человек.

В официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили жителей избегать поездок в центр города, пока злоумышленника ищут. На месте аварии работают спасательные службы.

В середине февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. Водителя автомобиля задержали на месте. Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Стало известно также, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.