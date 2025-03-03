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Россиянам дали советы, которые помогут не разориться на лекарствах

Инвестор Скуйбеда: планирование расходов поможет не разориться на лекарствах
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Россиянам важно пересмотреть свой бюджет на лекарства, чтобы не разориться на их покупке в условиях подорожания. Об этом RuNews24.ru рассказал инвестор и финансовый советник Станислав Скуйбеда.

По его словам, заранее запланировать расходы на препараты важно пациентам с хроническими заболеваниями. Он также посоветовал следить за наличием нужных лекарств в аптеках.

«Рассмотрите российские аналоги препаратов. Ускоренная регистрация новых лекарств до сентября 2025 года снижает уровень контроля качества. Поэтому перед такими изменениями в лечении консультируйтесь с врачом», — сказал Скуйбеда.

Инвестор призвал делать небольшой запас лекарств примерно на два-три месяца. Чтобы минимизировать затраты на лечение, он также порекомендовал уделять внимание профилактике заболеваний.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов до этого заявил, что в России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения.

Ранее россиян предупредили, почему нельзя принимать просроченные лекарства.

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