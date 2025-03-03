В Дагестане глыба льда спикировала на женщину с ребенком и попала на видео

В Махачкале женщина попала в больницу после падения наледи с крыши

В Махачкале женщину госпитализировали после падения наледи с крыши. Об этом сообщает «ЧП Кавказ».

Инцидент произошел на улице Алибекова. На кадрах с места инцидента заметно, что в руках во время прогулки пострадавшая держала ребенка. В момент, когда женщина проходила рядом с домом, на нее свалилась глыба льда. Пострадавшая тут же упала на асфальт.

По данным Telegram-канала, она получила открытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивают как средне тяжелое.

Как сообщает Baza, после падения женщина потеряла сознание, на помощь ей бросились прохожие.

До этого в Новосибирске женщина получила тяжелые травмы после того, как на нее упала глыба льда. Она получила множественные травмы, в том числе переломы ребер и костей бедра. Врачи сделали пострадавшей 11 операций, три из которых сделали в день госпитализации.

В результате женщина стала инвалидом. Она отсудила у коммунальных служб 800 тысяч рублей.

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