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В российском городе с крыши упала льдина и раздавила машину

Mash: в Южно-Сахалинске упавшей с крыши льдиной раздавило машину
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Shutterstock

В Южно-Сахалинске на острове Сахалин наледь рухнула на легковой автомобиль, припаркованный у дома, и раздавила его, написал Telegram-канал Mash.

Ситуация произошла во дворе жилого дома на проспекте Победы. После падения льдины на машину ее владелец обратился в управляющую компанию за компенсацией. Но ему отказали, аргументировав отказ тем, что льдина образовалась на кондиционере одного из собственников.

Городская администрация поддержала управляющую компанию. Однако сами жильцы уверены, что глыба льда рухнула с крыши здания, пишет канал. По их предположению, глыба сошла с кровли, упала на кондиционер, который также плохо закреплен и опасно нависает над дорогой, отскочила от него и прилетела на машину. Обстоятельства обрушения продолжают выяснять.

В первой половине декабря жительница Новосибирска пожаловалась на гигантскую сосульку, которая наросла на доме №23 по улице Титова, в котором она проживает. Фото ледяной глыбы женщина разместила в паблике «Типичное Болотное» во «ВКонтакте».

Ранее в Петербурге 72-летняя замдиректора получила два перелома, пытаясь сбить сосульки со школьной крыши.

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