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Защита Блиновской позднее решит вопрос об обжаловании приговора

РИА: защита Блиновской позже решит вопрос об обжаловании приговора
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Защита блогера Елены Блиновской позднее решит вопрос об обжаловании приговора Савеловского суда Москвы. Об этом рассказала ее адвокат Наталия Сальникова, передает РИА Новости.

«Мы решим этот вопрос позже, после консультации с Еленой», — рассказал адвокат.

Дело Блиновской было рассмотрено в столичном суде 3 марта. В ходе заседания «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима. Женщине был назначен штраф в размере 1 млн рублей. Помимо этого, суд лишил ее права заниматься коммерческой деятельностью на срок четыре года.

Блогера признали виновной по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, а также в неправомерном обороте денежных платежей.

27 февраля прошло финальное слушание по делу Блиновской. Прокуратура требовала отправить ее в колонию на шесть лет. На заседании суда Блиновская отказалась от положенного ей последнего слова, но выступила с речью, в которой полностью признала вину и попросила отсрочки наказания.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блиновскую довели до слез на суде.

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