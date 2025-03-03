Эксперт объяснил планы ввести новые поводы для проверок российских предприятий

Планы Минтруда РФ о введении новых оснований для проверок направлены на поддержку работников. Речь идет о защите их интересов и контроле за предпринимателями, объяснил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников Общественной Службе Новостей.

Напомним, Минтруд РФ предложил расширить перечень оснований, по которым контрольные органы смогут назначать выездные проверки соблюдения трудового законодательства.

«Речь идет о защите работников, потому что, чем выше уровень отчислений по заработной плате, тем выше пенсия, хотя с учетом инфляции это вопрос спорный. Во-вторых, это контроль за предпринимателями, за предприятиями для того, чтобы наполнять бюджет», — объяснил Пищальников.

При этом он назвал проблемой, что по Трудовому кодексу чаще споры решаются в пользу сотрудников, а не работодателей. По мнению эксперта, в сегодняшних условиях кадрового дефицита предприятия сильно зависят от трудовых коллективов. Что касается «серых» зарплат, то такие схемы, по мнению Пищальникова, сегодня «стали просто невозможны», с учетом развития ФНС и цифровизации.

В Минтруде предложили, в числе прочего, дополнить существующий список индикаторов риска, которые являются инструментом риск-ориентированного подхода к контролю за бизнесом. Предполагается, что объекты, в отношении которых выявлены индикаторы риска, будут контролироваться даже в условиях действия моратория на проверки. Перечень оснований в ведомстве призвали дополнить пунктом: поступление протокола межведомственной комиссии по противодействию незаконной занятости, содержащего сведения о признаках такой занятости в организации, в частности, неоформление трудового договора.

Ранее сообщалось, что в РФ могут заменить плановые проверки бизнеса на профилактические визиты.