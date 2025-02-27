В Минтруде РФ предложили меры борьбы с теневой занятостью

В Минтруде России предложили расширить перечень оснований, по которым контрольные органы смогут назначать выездные проверки соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщает РБК.

В частности, предлагается дополнить существующий список индикаторов риска, которые являются инструментом риск-ориентированного подхода к контролю за бизнесом. Сейчас в России установлен мораторий на проведение незапланированных проверок, однако объекты, в отношении которых выявлены индикаторы риска, подпадают под исключение.

В Минтруде считают, что перечень необходимо дополнить пунктом: поступление протокола межведомственной комиссии по противодействию незаконной занятости, содержащий сведения о признаках такой занятости в организации, в частности, неоформление трудового договора, — при условии, что контролируемое лицо или его представитель не явились на заседания комиссии два и более раз в течение шести месяцев.

Новый индикатор позволит сделать эффективней работу по борьбе с нелегальной занятостью, добавили в ведомстве.

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