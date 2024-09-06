В РФ могут заменить плановые проверки бизнеса на профилактические визиты

Кабинет министров России рассматривает вопрос введения обязательных профилактических визитов со стороны надзорных органов вместо плановых проверок бизнеса. Об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.

Вице-премьер уточнил, что подобные визиты коснутся всех объектов контроля, которые не относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков. По словам Григоренко, такой метод проверок зарекомендовал себя во время действующего моратория.

«По итогам таких мероприятий предприниматель получает не штраф, а консультацию и предписание об устранении нарушения», — сказал руководитель аппарата кабмина.

4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что контроль над деятельностью бизнеса не может быть самоцелью для государства. По словам главы государства, проверки в отношении предпринимателей следует, по возможности, сокращать.

Ранее в России захотели отказаться от любых плановых проверок бизнеса.