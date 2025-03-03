На Урале спасли подавившуюся блином на Масленице женщину

В Челябинской области женщине понадобилась помощь медиков во время празднования Масленицы. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Южноуральске. Женщина подавилась блинами и, когда к ней подошли спасатели, она уже лежала на земле «с иссиня-багровым лицом». Сотрудники МЧС оказали пострадавшей помощь.

«Применив специальную методику, им удалось извлечь из гортани остатки пищи», — сообщается в публикации.

После этого спасенную передали приехавшим на место медикам.

До этого в Красноярском крае на соревнованиях по поеданию блинов не спасли одну из конкурсанток. Во время мероприятия женщина слишком быстро ела угощение, при этом практически не пережевывала.

В какой-то момент она выбыла из соревнования, так как почувствовала себя плохо. Находившиеся на празднике медики пытались освободить дыхательные пути гостьи, но спасти ее не смогли.

Ранее врачи объяснили, как спастись подавившемуся едой человеку.