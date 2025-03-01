В Красноярском крае женщина подавилась на конкурсе по поеданию блинов и не выжила

Baza: в Красноярском крае участница конкурса подавилась блином и не выжила

В Красноярском крае 36-летняя женщина пыталась победить в конкурсе по поеданию блинов на время и не выжила. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в поселке городского типа Березовское. По данным Telegram-канала, женщина по имени Наталья пришла на праздник, посвященный Масленице.

Во время соревнования по поеданию блинов Наталья стала есть практически не пережевывая. В какой-то момент ее самочувствие ухудшилось и она выбыла из конкурса.

На празднике были медики, они попытались помочь участнице освободить дыхательные пути, но сделать это не удалось.

«Приехавшей скорой также не удалось реанимировать женщину», – сообщается в публикации.

По данным Life со ссылкой на SHOT, гостья в момент инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить причину произошедшего.

Ранее кусок курятины в дыхательных путях стал причиной пневмонии у двухлетнего ребенка.