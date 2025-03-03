Врачи объяснили, как спастись подавившемуся едой человеку

Терапевт Кондрахин: подавившийся едой человек может сам спасти себе жизнь

Если человек подавился едой, то у него есть совсем немного времени, чтобы попытаться помочь самому себе. В первую очередь важно собрать как можно больше воздуха, напрячь мышцы и попытаться выкашлять застрявшие куски пищи. Окружающим важно грамотно оказать пострадавшему первую помощь, рассказал 360.ru терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Если подавился другой человек, то нужно наклонить его вперед и постучать в пространство между лопаток – это должно помочь вытолкнуть куски еды из дыхательных путей.

Еще один способ – это прием Геймлиха, но он должен выполняться правильно, иначе смысла в нем не будет. Выполняющий его человек должен обнять пострадавшего в районе талии и подтянуть так, чтобы диафрагма сократилась. После этого с помощью воздуха застрявшие куски должны вытолкнуться, но этого можно добиться только при профессиональном подходе, так как это сложный прием, подчеркнул Кондрахин.

Комментируя трагический случай с женщиной, ставшей жертвой задыхания при поедании блинов на скорость, врач отметил, что на подобных мероприятиях обязательно должна дежурить скорая помощь.

«У медиков есть нужные инструменты, которые позволят все это извлечь. В таких случаях могут в том числе сделать коникотомию — рассечение места в трахее, куда можно поставить трубочку, чтобы восстановить дыхание», — объяснил терапевт.

В любом случае необходимо сразу вызывать скорую помощь, так как людям без медицинского образования бывает непросто понять, что пища попала именно в дыхательные пути, отметила реаниматолог, врач общей практики Марина Бережная. Даже если человеку удалось помочь, задыхаться он перестал, важно следить за его самочувствием до приезда медиков, так как часть инородного тела могла остаться в дыхательных путях.

Напомним, на днях в Красноярском крае 36-летняя женщина пыталась победить в конкурсе по поеданию блинов, но в итоге подавилась. Отмечается, что она стала есть практически не пережевывая, после чего почувствовала себя плохо. На празднике были медики, они попытались помочь участнице освободить дыхательные пути, но сделать этого не удалось. Прибывшей на место скорой помощи также не удалось спасти женщину.

Ранее подавившаяся яблоком тюменка выжила благодаря своему маленькому сыну.