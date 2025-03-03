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В Австралии самолет с пассажирами срочно сменил курс из-за дыма в кабине пилотов

ABC: самолет с пассажирами вернулся в Сидней из-за дыма в кабине пилотов
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирскому самолету авиакомпании Qantas, который летел в Перт, пришлось сменить курс и сесть в Сиднее из-за дыма в кабине пилотов. Об этом сообщил канал ABC.

Утром 3 марта Boeing 737 выполнял рейс из Сиднея в Перт. После взлета в кабине пилотов появился дым, и экипажу пришлось вернуться в аэропорт вылета. После посадки лайнер встретили аварийно-спасательные службы.

«Мы понимаем, что это могло вызвать беспокойство у пассажиров, и приносим извинения за причиненные им неудобства», — заявили в авиакомпании.

Из пассажиров и членов экипажа никто не пострадал. Людей пересадили на запасной самолет, который вылетел из Сиднея.

Накануне небольшой самолет авиакомпании Bristell после вылета из аэродрома Фильсхофен в Баварии подал сигнал о поломке и совершил экстренную посадку у дома престарелых. В момент вылета на борту лайнера находились два пассажира. В ходе предварительного расследования стало известно, что во время полета в самолете отказал двигатель.

В результате инцидента никто не пострадал. На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб города. Общая сумма причиненного ущерба, по оценке Bild, составила порядка €150 тыс.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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